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Aquidauana

Reinaldo entrega implementos agrícolas para reforçar agricultura familiar na região

Governador esteve no município em evento com a participação de prefeitos da Região Sudoeste

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/02/2019 às 12:42

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O governador do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB) entregou na manhã desta quinta-feira (14) sete patrulhas mecanizadas para reforçar a agricultura familiar em Aquidauana e região. O investimento é de R$ 976 mil do governo do Estado em parceria com a bancada federal.

Além de Aquidauana, as patrulhas beneficiarão os municípios de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Miranda e Nioaque. A cerimônia de entrega foi realizada nesta quinta-feira (14) às 8h30 no Parque de Exposições de Aquidauana.  

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“Estou muito feliz em entregar estes equipamentos que vão reforçar a agricultura familiar além de atender também aldeias indígenas. Essa é uma das prioridades do governo do Estado em equipar o pequeno produtor”, destacou o chefe do Executivo Estadual.

A opinião foi compartilhada pelo prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro. Ele ainda destacou que além das patrulhas agrícolas, o governo do Estado também entregou sementes de filho e feijão para as aldeias indígenas.

“O governador sempre está nos atendendo com estes investimentos. Aquidauana é um município muito ligado à área rural e equipamentos como estes ajudam a desenvolver não só o pequeno produtor mas também toda a cidade”, afirma.

Público - Para Roberto Valadares, secretário de Produção de Aquidauana, as patrulhas chegam à região destinadas ao atendimento prioritário da agricultura familiar, como assentamentos, comunidades indígenas, quilombolas, e agricultores familiares tradicionais. “Esses equipamentos passam a estar à disposição da nossa secretaria para o atendimento a esse público”.

Conforme explica o secretário de Produção, a pasta já é dotada de vários implementos voltados às aldeias indígenas, tais como Indaiá I e II, III e agora passa a contar com mais equipamentos para atender o Indaiá IV. Valadares acrescenta que, para usufruir dos equipamentos, basta que o pequeno produtor entre em contato com a secretaria, localizada na Rua Giovani Toscano de Brito ao lado da Escola Leonor Garcia e fazer o seu cadastro.

O secretário de Produção ressalta que, como o atendimento é destinado à agricultura familiar, a extensão máxima é para propriedades de até 4 hectares.

O deputado estadual Felipe Orro também esteve presente no evento como representante do Legislativo Estadual. “Isso tudo mostra a preocupação do governo do Estado em ajudar, em meio a um período de crise, para com as pequenas comunidades indígenas e demais produtores familiares. O intuito da entrega de equipamentos e insumos é para que eles continuem produzindo e, por meio do seu trabalho, possam sustentar as suas famílias”.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, vereador Mauro do Atlântico, o Executivo e Legislativo Municipais estão unidos em prol do desenvolvimento da cidade. “Hoje, com a visita do governador, trata-se de uma oportunidade de reiterarmos os nossos compromissos e estamos otimistas. Reinaldo é sério e comprometido com os municípios. Por isso, cabe a nós, vereadores, fazermos o nosso trabalho, elaborar os projetos para reivindicar melhorias para a cidade. Estamos otimistas para 2019”, finalizou.

O vereador de Anastácio, Dinho Vital, ressaltou que a ação do governo do Estado atende diretamente a população. “É uma contribuição positiva para que os produtores possam ter os maquinários e insumos necessários para desenvolver dia a dia a nossa agricultura familiar”.

O prefeito de Anastácio, Nildo Alves de Albres, também estava no evento promovido pelo Chefe de Estado, entretanto, ignorou sua posição atual de gestor público à serviço da população ao se recusar a conceder entrevista ao jornal O Pantaneiro.

Municípios atendidos na Região Sudoeste

De acordo com o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro, a entrega dos equipamentos deverá auxiliar também o município. “É importante ajudar essas pessoas que atuam no campo e que precisam dessa mão do governo do Estado para poder plantar, colher e assim poder abastecer as cidades e levar alimentos saudáveis à população sul-mato-grossense”, considerou.Prefeito de Jardim Guilherme

Já o prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior, conta que município recebe também sacos de sementes de milho, feijão e patrulha mecanizada para a região. “Isso ajuda a fomentar a economia local via agricultura familiar. A cidade que possui doze assentamentos, quatro aldeias e cinco comunidades quilombolas. Mais de 60% da população de Nioaque está na área rural e a chegada desses investimentos é importante por se tratar de extensa área de produção neste modelo familiar”, destacou.

Marlene Bossay, prefeita de Miranda, afirmou que a entrega de equipamentos e insumos será salutar para o desenvolvimento mais rápido da agricultura familiar na região.“É muito importante a gente ter os implementos para melhorar a produção local e esse é um grande incentivo aos pequenos agricultores de Miranda”, concluiu.

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