Famílias do Limão Verde comemoram entrega de trator para agricultura na aldeia

Para ajudar no trabalho da agricultura familiar indígena da Aldeia Limão Verde, o prefeito Odilon Ribeiro entregou na manhã de hoje, 20, de um trator Massey Ferguson, 0 km, que será de extrema valia para a produção de hortifrútis, que é a principal atividade econômica das famílias na aldeia.

Esse trator é o primeiro item e o mais caro da patrulha mecanizada destinada em emenda parlamentar pela deputada federal Tereza Cristina. Conforme lembrou o prefeito e a própria comunidade do Limão Verde, em setembro deste ano a deputada esteve na aldeia, reiteraram para ela o pedido e agora, pouco menos de dois meses, a emenda foi liberada. Os demais itens da patrulha mecanizada, grade e carreta, estão em processo de compra para serem liberados e entregues à aldeia.

Acompanharam o prefeito até a aldeia para a entrega do trator os secretários municipais Wezzer Lucareli (Governo), Roberto Valadares (Produção e Meio Ambiente) e Archibald Mac (Obras e Serviços Urbanos) e o vereador Mauro do Atlântico.

As autoridades e o trator foram recebidos com festa pela comunidade e lideranças indígenas, que agradeceram à deputada Tereza Cristina pela agilidade na liberação da emenda, entendendo a necessidade desse maquinário para ajudar a comunidade na lavoura.

O trator ficará aos cuidados e com organização para uso de responsabilidade da Associação de Moradores e Amigos do Limão Verde (AMALV). A Prefeitura de Aquidauana, na gestão do prefeito Odilon, por meio da Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente, a exemplo do que já faz com as demais patrulhas mecanizadas que atendem às aldeias, assentamentos e distritos, com essa do Limão Verde, também continuará auxiliando na produção e atendimento técnico.

“Na aldeia a gente não tem um político. Aqui a gente tem o prefeito Odilon para ser a nossa voz e ir atrás cobrar melhorias, buscar emendas e trazer investimentos para ajudar as nossas famílias produtoras. Agradecemos à Deus por esse momento e ao prefeito e a deputada Tereza Cristina pela ajuda significativa à nossa comunidade, que é aqui que vivemos e daqui tiramos o nosso sustento, com muito trabalho e dedicação”, disse o presidente da AMALV, Antônio dos Santos Silva.

O cacique do Limão Verde, Alberto de Oliveira Dias falou da importância do maquinário para fortalecer o trabalho das famílias, ressaltou que a prefeitura tem sido parceira da aldeia. “Reconhecemos a parceria do prefeito, as benfeitorias que a prefeitura tem feito na nossa aldeia, atendendo o nosso povo e com a ajuda da deputada Tereza Cristina, recebemos de presente de natal, um trator para reforçar a produção das frutas, legumes e cereais. O momento aqui é de agradecer por esse trator que vai servir a todos”, completou o cacique.

O vereador Mauro do Atlântico frisou que a Câmara Municipal estará junto com o prefeito para buscar em 2019 mais recursos para atender outras demandas da comunidade indígena. "Vamos atrás de mais emendas e projetos para trazer crescimento para a aldeia", afirmou.

O secretário e vereador licenciado, Wezzer Lucarelli parabenizou às famílias pelo trabalho na agricultura familiar e destacou que esse ano é de conquistas para a comunidade indígena, também na área do serviço público. "Nunca tivemos tantos indígenas tomando posse em concursos como esse ano em Aquidauana. Elaborei uma lei e foi aprovada pela câmara e isso garantiu que daqui do Limão Verde e de outras aldeias tivéssemos índios sendo aprovados em cota no concurso municipal e hoje compondo a equipe da prefeitura", lembrou.

