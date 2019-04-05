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81ª Expogrande

Setor produtivo se compromete em apoiar Reforma da Previdência

Tereza Cristina defende conclusão do novo modelo previdenciário

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/04/2019 às 11:13

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A abertura da 81ª Expogrande, realizada na noite desta quinta-feira (4) foi marcada por homenagens à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina Corrêa, que ilustrou o selo comemorativo do evento promovido pela Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul).

Além disso recebeu um quadro ilustrativo da associação de criadores de Brangus, em alusão a atividade pecuária exercida aqui no Estado.

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O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Mauricio Saito, afirmou que o setor produtivo brasileiro apoiará a reforma de previdência defendida pela titular do Mapa.

"Acredito que o destaque conquistado pelo setor produtivo é fruto de muito trabalho e união de esforços pelo desenvolvimento econômico de todas regiões brasileiras. Por isso, As principais entidades do setor, entre elas a Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) e Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), além de 43 entidades do setor produtivo estão comprometidas em apoiar esta reforma necessária para o crescimento do nosso país", ressaltou.

No entendimento do senador da república, Nelson Trad Filho (PSD), a bancada rural no congresso é exemplo para outros setores da sociedade. "Parabéns pela atuação e consonância de opiniões e por colocar Mato Grosso do Sul em destaque nacional na produção de alimentos", pontuou.

Na avaliação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a atuação da ministra Tereza Cristina, tem sido fundamental e reconhecida pelo governo federal. "Um trabalho que está atento às demandas dos produtores rurais, de forma abrangente, buscando fortalecer cada vez mais a produção interna e as exportações", destaca. 

HOMENAGEADA

A ministra Tereza Cristina agradeceu as homenagens e lembrou que o seu avô foi presidente da Acrissul e ela também foi associada da entidade.

"É motivo de muita satisfação receber este selo, ainda mais por ser campo-grandense e produtora rural. Agradeço o carinho da Acrissul e da associação de Brangus, porque tive oportunidade enquanto produtora rural de retomar a criação desta raça para nosso Estado. E hoje, como ministra vou ao exterior 'vender' a carne de alta qualidade e com alta aceitação em países de todos os continentes.

O anfitrião do evento, o produtor rural, Jonathan Barbosa, presidente da Acrissul lembrou que o momento é de união de esforços, situação que sempre foi condição entre os empresários rurais e parabenizou a homenageada pela atuação.

"É importante termos uma representante do setor produtivo no ministério, pois, podemos debater políticas mais justas para a atividade rural", conclui. 

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