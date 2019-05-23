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Em Anastácio, diretor da Famasul destaca a importância da informação para geração de renda

Renan Nucci

Publicado em 23/05/2019 às 10:04

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O Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural realizou a Vitrine da AteG – Assistência Técnica e Gerencial em Bovinocultura de Corte em Anastácio, a 120 quilômetros de Campo Grande. O evento que reuniu mais de 50 pessoas foi promovido em parceria com os Sindicatos Rurais do município e de Aquidauana.

Durante a abertura, o diretor-secretário do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Frederico Stella, enfatizou as ações do sindicato na cidade. “A Assistência Técnica e Gerencial vai proporcionar maior rentabilidade. Produzir mais com os recursos que vocês já possuem em suas propriedades. No ano passado, foram mais de 80 cursos realizados no município. Conhecimento para quase mil pessoas. Com isso, é gerado melhoria na qualidade de vida.”

Stella afirmou: “Aqui, em Anastácio, também pelo Senar/MS, é promovido o projeto Pingo D’água, um tratamento odontológico gratuito. Além do programa Agrinho, uma iniciativa que contempla a rede educacional e já foi aderido por quase todas as escolas do município e consiste em uma semente do bem para educar nossas crianças”.

O presidente do Sindicato Rural de Anastácio, Moezis José dos Santos, destacou: “Eu gostaria de agradecer ao Senar e aos seus colaboradores pela Vitrine da AteG, em especial a presença do diretor-secretário da Famasul, Frederico Stella, que também faz parte da gestão do sindicato de Aquidauana que é parceiro deste dia de campo”.

Segundo o produtor da região, Claudio Zottesso e proprietário da fazenda São Judas Tadeu, a AteG atua em sua propriedade há 6 anos. “Seguindo as orientações iniciais, a primeira experiência feita que deu resultado nós estivemos intensificando. No começo, o pasto que trabalhávamos não dava meia cabeça por hectare. Hoje nós estamos com 5 ou 6 cabeças por hectare. Eu avalio muito bem a assistência técnica do Senar, é essencial e fundamental. Seria melhor se até conseguíssemos passar para mais produtores”, afirma Zottesso.

A programação, do dia 18, o incluía 3 palestras. A primeira explicou para os participantes o que é a AteG, iniciativa que consiste em um serviço de consultoria que oferece atendimento relacionados a produção e gestão da atividade desenvolvida na propriedade.

A segunda expôs os resultados obtidos na estância Nossa Senhora Aparecida, propriedade que sediou o evento e pertence ao presidente do sindicato de Anastácio. Segundo o técnico de campo, Daniel Dantas, a área trabalhada equivale a 14,8 hectares. Por meio da assistência, houve uma proposta de reforma total do pasto, correção e adubação, introdução da cultivar Piatã e o gerenciamento para ajuste de lotação.

A terceira foi ministrada pelo professor e doutor Francisco Eduardo Torres, da UEMS de Aquidauana, que também é engenheiro agrônomo. O tema de sua exposição abordou o manejo de pastagens. Torres agradeceu o convite e afirmou estar aberto para mais ações sobre o assunto. “Toda vez que sou convidado é uma alegria. Obrigado pela presença de vocês. Sou grato também ao Senar e a Famasul pelo apoio”, concluiu o professor. Participaram do evento, o coordenador da Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS, Nivaldo Passos e o secretário de Desenvolvimento Sustentável do município, Francisco Alves.

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