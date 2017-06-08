Jovens são detidos com drogas em caixa de fósforo próximo à escola de Anastácio

Dois jovens de 20 anos foram detidos pela Polícia Militar na noite de ontem, em Anastácio, por portar drogas próximo à Escola Estadual Maria Corrêa Dias.

Segundo o boletim de ocorrência, a dupla escondia o entorpecente em uma caixa de fósforos. Como o consumo não é crime, os indivíduos foram encaminhados para a delegacia, ouvidos e liberados.

Conforme a PM, o setor de inteligência recebeu várias denúncias de que o havia pessoas com drogas na unidade de ensino, localizada na Rua João Leite Ribeiro, no Centro da cidade.

Durante abordagem dos jovens, feita na praça central de Anastácio, os policiais entrevistaram os suspeitos e fizeram buscas pessoais, encontrando maconha com eles.