Polícia prende homem que tentou matar outro a tiros em conveniência

Anastácio
Após ser submetido a exame de corpo de delito cautelar, o suspeito identificado como J.R.S.O.B foi encaminhado para a delegacia de Aquidauana
Na tarde desta quarta feira, a Policiais Civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, com apoio do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic), efetuaram a prisão do suspeito de tentativa de homicídio, identificado como J.R.S.O.B. O crime ocorreu na noite de domingo (9), próximo à Prefeitura do município.
Conforme apurado, na ocasião o suspeito encontrou a vítima em uma conveniência e a ameaçou de morte devido a um desentendimento ocorrido tempos atrás. Depois disso, J.R.S.O.B. saiu do local e retornou logo depois na garupa de uma motocicleta, momento em que sacou um revólver e disparou em direção à vítima, porém sem atingi-la.
O alvo foi embora do local e notou que ao chegar em sua residência continuava sendo perseguido pelo autor, motivo pelo qual não entrou e, neste momento , despistou os ocupantes da motocicleta.
O delegado responsável pelo caso representou pela prisão temporária do suspeito, sendo tal medida deferida pelo Poder Judiciário. Na tarde desta quarta-feira (12), equipes policiais realizaram diligências e localizaram o J.R.S.O.B., sendo o mandado de prisão cumprido e comunicado. Após ser submetido a exame de corpo de delito cautelar, foi encaminhado para a delegacia de Aquidauana. Demais diligências ainda serão realizadas para o esclarecimento do fato como um todo.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS