Polícia prende homem que tentou matar outro a tiros em conveniência

Na tarde desta quarta feira, a Policiais Civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, com apoio do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic), efetuaram a prisão do suspeito de tentativa de homicídio, identificado como J.R.S.O.B. O crime ocorreu na noite de domingo (9), próximo à Prefeitura do município.

Conforme apurado, na ocasião o suspeito encontrou a vítima em uma conveniência e a ameaçou de morte devido a um desentendimento ocorrido tempos atrás. Depois disso, J.R.S.O.B. saiu do local e retornou logo depois na garupa de uma motocicleta, momento em que sacou um revólver e disparou em direção à vítima, porém sem atingi-la.