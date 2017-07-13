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Polícia prende homem que tentou matar outro a tiros em conveniência

Após ser submetido a exame de corpo de delito cautelar, o suspeito identificado como J.R.S.O.B foi encaminhado para a delegacia de Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 13/07/2017 às 07:31

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Na tarde desta quarta feira, a Policiais Civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, com apoio do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic), efetuaram a prisão do suspeito de tentativa de homicídio, identificado como J.R.S.O.B. O crime ocorreu na noite de domingo (9), próximo à Prefeitura do município. 

Conforme apurado, na ocasião o suspeito encontrou a vítima em uma conveniência e a ameaçou de morte devido a um desentendimento ocorrido tempos atrás. Depois disso, J.R.S.O.B. saiu do local e retornou logo depois na garupa de uma motocicleta, momento em que sacou um revólver e disparou em direção à vítima, porém sem atingi-la.

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O alvo foi embora do local e notou que ao chegar em sua residência continuava sendo perseguido pelo autor, motivo pelo qual não entrou e, neste momento , despistou os ocupantes da motocicleta. 

O delegado responsável pelo caso representou pela prisão temporária do suspeito, sendo tal medida deferida pelo Poder Judiciário. Na tarde desta quarta-feira (12), equipes policiais realizaram diligências e localizaram o J.R.S.O.B., sendo o mandado de prisão cumprido e comunicado. Após ser submetido a exame de corpo de delito cautelar, foi encaminhado para a delegacia de Aquidauana. Demais diligências ainda serão realizadas para o esclarecimento do fato como um todo.

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