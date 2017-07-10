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Policial

Homem vira alvo de tiros em frente à conveniência de Anastácio

Homem de 34 anos registrou boletim de ocorrência por tentativa de homicídio e diz à polícia que conhece ao autor

Flavio Brito

Publicado em 10/07/2017 às 09:15

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Um homem de 34 anos registrou boletim de ocorrência na noite deste domingo (9) por sofrer duas tentativas de homicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava em uma conveniência no Centro de Anastácio, quando uma moto se aproximou. O homem que estava na garupa sacou um revólver e começou a atirar contra ele.

Segundo o relato do autor da denúncia, ele estava acompanhado da esposa no momento dos disparos. Depois de conseguir escapar, o casal resolveu ir para casa, que fica em Aquidauana. Os dois foram perseguidos pelo atirador e  mais disparos foram feitos contra eles quando já estavam em frente a residência.

A ainda segundo o registro policial, a dupla de moto parou em frente ao endereço do casal e o rapaz que estava na garupa com a arma era um conhecido da vítima, identificado como “Chuca”. O autor da denúncia, os dois já tiveram desentendimentos.

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