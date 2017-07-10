Homem vira alvo de tiros em frente à conveniência de Anastácio

Policial
Homem de 34 anos registrou boletim de ocorrência por tentativa de homicídio e diz à polícia que conhece ao autor
Um homem de 34 anos registrou boletim de ocorrência na noite deste domingo (9) por sofrer duas tentativas de homicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava em uma conveniência no Centro de Anastácio, quando uma moto se aproximou. O homem que estava na garupa sacou um revólver e começou a atirar contra ele.
Segundo o relato do autor da denúncia, ele estava acompanhado da esposa no momento dos disparos. Depois de conseguir escapar, o casal resolveu ir para casa, que fica em Aquidauana. Os dois foram perseguidos pelo atirador e mais disparos foram feitos contra eles quando já estavam em frente a residência.
A ainda segundo o registro policial, a dupla de moto parou em frente ao endereço do casal e o rapaz que estava na garupa com a arma era um conhecido da vítima, identificado como “Chuca”. O autor da denúncia, os dois já tiveram desentendimentos.
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DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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