Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:51

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Equipe da Total Bike Bicicletaria pede ajuda para encontrar modelo perdido

Bike caiu do transportador na BR-262 no trajeto entre Anastácio e o distrito de Piraputanga

Flavio Brito

Publicado em 17/07/2017 às 10:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A equipe da Total Bike Bicicletaria usou o Facebook para tentar recuperar um modelo perdido neste domingo (16), na BR-262. A bike TSW cor branca com verde caiu do transportador por volta das 8h de ontem, no trajeto entre a avenida Manoel Murtinho, em Anastácio, e a entrada do distrito de Piraputanga. 

A equipe da Total Bike se deslocou até lá para realizar um passeio com turistas do Paraná pela região. De acordo com o Wanderlei, o trecho foi refeito na manhã desta segunda-feira (17), mas nada foi encontrado.
 
A esperança da equipe da Total Bike é que talvez alguém que trafegava pelo local possa ter encontrado e levado, tendo seguido com ela para Campo Grande ou até mesmo Corumbá, pois as cidades são caminho. Quem ajudar a encontrar a bike vai receber uma gratificação. Qualquer informação pode ser repassada para o telefone (67) 99934-7246, do Wanderlei. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo