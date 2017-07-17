Equipe da Total Bike Bicicletaria pede ajuda para encontrar modelo perdido

A equipe da Total Bike Bicicletaria usou o Facebook para tentar recuperar um modelo perdido neste domingo (16), na BR-262. A bike TSW cor branca com verde caiu do transportador por volta das 8h de ontem, no trajeto entre a avenida Manoel Murtinho, em Anastácio, e a entrada do distrito de Piraputanga.

A equipe da Total Bike se deslocou até lá para realizar um passeio com turistas do Paraná pela região. De acordo com o Wanderlei, o trecho foi refeito na manhã desta segunda-feira (17), mas nada foi encontrado.



A esperança da equipe da Total Bike é que talvez alguém que trafegava pelo local possa ter encontrado e levado, tendo seguido com ela para Campo Grande ou até mesmo Corumbá, pois as cidades são caminho. Quem ajudar a encontrar a bike vai receber uma gratificação. Qualquer informação pode ser repassada para o telefone (67) 99934-7246, do Wanderlei.