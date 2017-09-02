Motorista de ônibus é agredido após chamar atenção de passageiro

Desentendimento dentro de um ônibus intermunicipal que transitava por Anastácio virou caso de polícia. O motorista, de 50 anos, foi agredido por um passegeiro de 60 anos, depois de lhe chamar a atenção porque estava colocando os braços para fora da janela.



Conforme relatado no boletim de ocorrência, o passageiro tirou os braços para fora e foi repreendido pelo motorista, que pediu para que ele não fizesse mais isso e fechasse a janela. Entretanto, em seguida o homem voltou a fazer a mesma coisa e quando o motorista foi falar com ele, acabou levando soco no olho esquerdo.



O passageiro estava embriagado e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.