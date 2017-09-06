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Pescadores acabaram autuados por capturar peixes irregularmente

Luiz Guido Junior

Publicado em 06/09/2017 às 08:28

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Patrulhamento terrestre acabou por abordar na altura do Trevo de Anastácio, o veículo Eco Sport cor cinza – placas NRJ4346 conduzido por dois rapazes.

Ao vistoriar o veículo foi encontrado no compartimento de cargas 58 quilos de pescado acondicionados em 02 isopores e 01 caixa térmica além de 02 varas de pesca com molinetes.

Ao fiscalizar o pescado ficou constatado que 05 exemplares de pacu estavam fora de medida assim como outros 08 quilos de piavuçu. No isopor do pescador Luis Roberto foram encontrados também 4 exemplares de pacu fora de medida e outros 3 exemplares de piavuçu, também na medida inferior ao permitido.

Indagados, Marcos e Luis Roberto disseram que os peixes tinham sido capturados no rio Miranda, região do pesqueiro Mirandópolis.

Diante disso esses pescadores foram autuados em flagrante

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