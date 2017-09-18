Embriagado, soldado do Exército é preso após bater contra muro de residência

Um soldado do Exército Brasileiro foi preso neste domingo (18) depois de bater conta o muro de residência no Jardim Campanário, em Anastácio. O jovem assumiu ter ingerido bebida alcóolica e se recusou a passar pelo teste do bafômetro.

Conforme o boletim de ocorrência, a dona da casa estava no sofá da sala quando ouviu o barulho da batida. O Fiat Fiorino bateu no muro e causou danos até no portão.

O militar informou que ao fazer conversão perdeu a direção do veículo e bateu. Informou ainda que não possui CNH e que não portava os documentos do veículo.

A equipe sentiu o forte odor de bebida alcoólica, mas o jovem recusou passar pelo teste do bafômetro, pois assumiu que estava ingerindo bebidas desde o sábado.

Foi confeccionado termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, autos de infração e remoção do veículo ao pátio do Detran. Por se tratar de militar do Exército Brasileiro, o 9º BE COMB foi informado.