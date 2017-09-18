Embriagado, soldado do Exército é preso após bater contra muro de residência

Anastácio
Jovem não possuía CNH, nem portava documentos do carro
Um soldado do Exército Brasileiro foi preso neste domingo (18) depois de bater conta o muro de residência no Jardim Campanário, em Anastácio. O jovem assumiu ter ingerido bebida alcóolica e se recusou a passar pelo teste do bafômetro.
Conforme o boletim de ocorrência, a dona da casa estava no sofá da sala quando ouviu o barulho da batida. O Fiat Fiorino bateu no muro e causou danos até no portão.
O militar informou que ao fazer conversão perdeu a direção do veículo e bateu. Informou ainda que não possui CNH e que não portava os documentos do veículo.
A equipe sentiu o forte odor de bebida alcoólica, mas o jovem recusou passar pelo teste do bafômetro, pois assumiu que estava ingerindo bebidas desde o sábado.
Foi confeccionado termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, autos de infração e remoção do veículo ao pátio do Detran. Por se tratar de militar do Exército Brasileiro, o 9º BE COMB foi informado.
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