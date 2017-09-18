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Porquinha ‘Chita’ que virou xodó e escapou de ir para panela é furtada

Arrasada, dona Ermínia diz que leitoa era sua única companheira

Daniele Valentin

Publicado em 18/09/2017 às 09:30

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A porquinha “Chita”, que tinha escapado de ir para a panela no natal por ter se tornado xodó da casa de dona Ermínia Gomes do Prado de 85 anos, foi furtada na última segunda-feira (11). A reportagem voltou à residência nesta segunda-feira (18) e recebeu a triste notícia.

O furto pode ter ocorrido por volta da meia noite, da última segunda-feira. A dona da leitoa conta que chegou a ouvir a porquinha correndo e depois gritando.

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Arrasada, Ermínia diz ter perdido sua única companhia. “Eu fiquei arrasada porque ela era minha companheira. Até leite ninho eu comprava pra ela. Entraram só para pegar a Chita porque nunca roubaram nada aqui”, conta.

“Chita” foi comprada por R$ 20, no dia 22 de junho. Pesando 1,7 kg, o animal era tratado para ser abatido no natal, mas o ‘jogo virou’.

As diversas demonstrações de companheirismo por parte da porquinha fizeram com que a idosa a batizasse de Chita e passasse a tratá-la como bicho de estimação.

A mulher que mora em uma casa na Vila Novo Horizonte, em Anastácio, conta que desde pequena, Chita passou a persegui-la por onde ia. "Moro só eu e Deus, mas daí apareceu a Chita, ela não me deixava sozinha”, finaliza.

 

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