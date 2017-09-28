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Anastácio

Paciente joga exames no rosto de médica alegando demora no atendimento

Médica estava em reunião com enfermeira de PSF

Daniele Valentin

Publicado em 28/09/2017 às 12:00

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Um médica de 28 anos procurou a Polícia Civil depois que uma paciente de 39 anos a acusou de conversinha e demora no atendimento. Segundo a profissional, a paciente teria jogado exames em seu rosto e a ameaçado. Caso ocorreu na última terça-feira (26) no PSF da Vila Umbelina, em Anastácio.

Conforme relatos da médica, a mesma participava de uma reunião com a enfermeira chefe quando a paciente começou a indaga-la sobre o atendimento pedindo para ser atendida o mais rápido possível.

Diante da insistência, a profissional teria explicado que o PSF somente faz atendimento ambulatorial, e caso a mesma precisasse de atendimento de urgência ou emergência teria que procurar o hospital.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, durante atendimento a outros pacientes, a mulher começou a acusá-la de deixar os pacientes esperando enquanto a mesma fica de ‘conversinha’. A médica tentou explicar novamente sobre o atendimento na unidade, momento em que a autora disse que estava gravando a consulta.

Quando chegou a vez da paciente, a mesma teria entrado na sala falando em voz alta: “Finalmente você vai me atender. É bom você não me desmerecer, porque senão você já sabe”.

Durante o atendimento, a paciente teria jogado os exames que estava em sua mão no rosto da médica. O caso foi registrado como desacato e ameaça.

 

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