Ponte Taquarussu quebra após passagem de caminhão e local está interditado

A passagem de um caminhão carregado de calcário pela Ponte Taquarussu, em Anastácio, na tarde de ontem, quarta-feira (27), prejudicou a passagem de veículos pelo local e está interditada. A estrutura dá acesso a Colônia do Pulador.

Não há informações sobre a empresa responsável pelo caminhão.

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