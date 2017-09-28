Ponte Taquarussu quebra após passagem de caminhão e local está interditado

Atenção!
Estrutura dá acesso a Colônia do Pulado
A passagem de um caminhão carregado de calcário pela Ponte Taquarussu, em Anastácio, na tarde de ontem, quarta-feira (27), prejudicou a passagem de veículos pelo local e está interditada. A estrutura dá acesso a Colônia do Pulador.
Não há informações sobre a empresa responsável pelo caminhão.
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