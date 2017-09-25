Ponte Velha é interditada para manutenção 3 dias após matéria de O Pantaneiro

Os problemas enfrentados por motociclistas e pedestres de Aquidauana e Anastácio que passam diariamente pela Ponte Velha viraram matéria no jornal O Pantaneiro, no último dia 22 de setembro. Três dias após a publicação das denúncias, a estrutura foi interditada para reparos e manutenção. O bloqueio deve seguir durante toda esta segunda-feira (25) e a liberação está prevista para às 17h

Pregos levantados e grandes aberturas entre as madeiras da Ponte Roldão de Oliveira eram os principais obstáculos. Denominada Roldão de Oliveira, a estrutura é popularmente conhecida como Ponte Velha ou Ponte da Amizade. Todos os custos com reformas ou manutenções são divididos entre as administrações de Aquidauana e Anastácio.

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