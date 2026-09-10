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SEGURANÇA PÚBLICA

Base da Força Tática e Canil podem ganhar revitalização em Aquidauana

Proposta prevê melhorias na estrutura localizada no Conjunto Ovídio Costa; espaço também poderá receber projetos sociais e atividades esportivas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/09/2026 às 08:10

Atualizado em 10/09/2026 às 14:32

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A Prefeitura de Aquidauana avalia uma possível parceria para revitalizar a Base da Força Tática e o Canil Setorial do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar), localizada no Conjunto Ovídio Costa. A proposta também prevê ampliar o uso do espaço com ações voltadas à comunidade.

A possibilidade foi discutida durante visita realizada pelo prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) à estrutura, na manhã desta quarta-feira (09). Ele esteve acompanhado do diretor de Agroindústria e Pecuária e vereador licenciado, Edenilson Dittmar, e do diretor executivo do Gabinete, Alex Mello.

O grupo foi recebido pelo subcomandante do 7º Batalhão da Polícia Militar e comandante da Força Tática, capitão Naercio Calvi Cardoso, além de policiais que atuam na unidade.

Durante o encontro, o capitão apresentou o funcionamento da base, a rotina das equipes e as condições da estrutura utilizada nas atividades operacionais da Força Tática e do Canil.

Entre as propostas apresentadas está a revitalização do espaço e a utilização de parte da estrutura para projetos sociais e atividades de artes marciais voltadas principalmente a crianças e adolescentes que vivem na região.

Base da Força Tática e Canil podem ganhar revitalização em Aquidauana2

A ideia é que, além de continuar servindo às atividades da Polícia Militar, o local também possa receber ações educativas, esportivas e de integração com os moradores.

O prefeito Mauro do Atlântico afirmou que pretende conhecer as principais necessidades da unidade antes de definir de que forma o município poderá contribuir.

“Vamos conhecer as prioridades e as necessidades da base para que possamos avaliar de que forma a Prefeitura poderá contribuir. A nossa intenção é construir uma parceria que fortaleça a segurança pública e, ao mesmo tempo, permita que esse espaço também possa ser aproveitado pela comunidade, especialmente pelas nossas crianças e jovens”, afirmou.

Como próximo passo, o capitão Calvi deverá levantar as principais prioridades e necessidades relacionadas à revitalização da estrutura. Com essas informações, a Prefeitura de Aquidauana poderá avaliar as possibilidades de apoio e a construção da parceria institucional.

Base da Força Tática e Canil podem ganhar revitalização em Aquidauana3

A proposta, além de buscar melhorias para o espaço utilizado pelos policiais, pretende aproximar a estrutura da Polícia Militar dos moradores do Conjunto Ovídio Costa por meio de atividades destinadas à comunidade.

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