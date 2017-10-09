Motociclista fica ferido após atropelar e matar tamanduá no Cristo Rei

Anastácio
Animal morreu no local
Um motociclista de 35 anos sofreu ferimentos nas mãos e pés após atropelar um tamanduá na BR-262, na entrada no Bairro Cristo Rei, em Anastácio, na noite deste domingo (8).
O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Já o animal morreu no local.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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