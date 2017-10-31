Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:04

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Homem agride mulher com socos e chutes no Jardim Campanário e ameaça tomar filhos

Polícia Civil investiga o caso

Renan Nucci

Publicado em 31/10/2017 às 16:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mulher de 30 anos denunciou o marido, de 28 anos, depois de ser agredida por ele na manhã desta terça-feira, no município de Anastácio. A vítima, moradora no Jardim Campanário, não estava com lesões graves aparentes, mas ficou no hospital porque tinha outros problemas de saúde. Segundo ela, o homem ameaçou tomar os filhos caso o denunciasse.


Conforme registrado no boletim de ocorrência, por razões não reveladas, o autor atacou a vítima com socos e chutes e que iria tomar as crianças se os fatos chegassem ao conhecimento da polícia. Ela solicitou medidas protetivas, pois tem medo da agressividade do marido. O caso será encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher. O homem não está preso.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo