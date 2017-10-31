Homem agride mulher com socos e chutes no Jardim Campanário e ameaça tomar filhos

Mulher de 30 anos denunciou o marido, de 28 anos, depois de ser agredida por ele na manhã desta terça-feira, no município de Anastácio. A vítima, moradora no Jardim Campanário, não estava com lesões graves aparentes, mas ficou no hospital porque tinha outros problemas de saúde. Segundo ela, o homem ameaçou tomar os filhos caso o denunciasse.



Conforme registrado no boletim de ocorrência, por razões não reveladas, o autor atacou a vítima com socos e chutes e que iria tomar as crianças se os fatos chegassem ao conhecimento da polícia. Ela solicitou medidas protetivas, pois tem medo da agressividade do marido. O caso será encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher. O homem não está preso.