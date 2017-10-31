Homem encontrado morto em matagal estava a passeio na casa da filha

Álvaro Silvino de Souza, de 56 anos, encontrado morto com ferimento no pescoço, no último domingo (29), era morador de Campo Grande e estava a passeio na casa da filha, no Bairro Cristo Rei, em Anastácio. O caso só foi registrado nesta terça-feira (31).

Conforme o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado em um matagal no final da Rua Projetada H. A PM foi acionada e constatou que a vítima apresentava um sinal de perfuração na altura do pescoço e respirava com dificuldade.