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Homicídio

Homem encontrado morto em matagal estava a passeio na casa da filha

Caso ocorreu no último domingo (29), mas só foi registrado nesta terça-feira (31)

Daniele Valentin

Publicado em 31/10/2017 às 15:00

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Álvaro Silvino de Souza, de 56 anos, encontrado morto com ferimento no pescoço, no último domingo (29), era morador de Campo Grande e estava a passeio na casa da filha, no Bairro Cristo Rei, em Anastácio. O caso só foi registrado nesta terça-feira (31).

Conforme o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado em um matagal no final da Rua Projetada H. A PM foi acionada e constatou que a vítima apresentava um sinal de perfuração na altura do pescoço e respirava com dificuldade.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os socorristas constataram que a vítima já estava morta. A Perícia da Polícia Civil e equipe do SIG foram acionados para registrar o caso.

O boletim de ocorrência só foi registrado nesta terça-feira (31), pois delegacia estava sem acesso à internet. O caso é investigado como homicídio simples e ainda não há informações sobre a motivação do crime. A vítima foi sepultada em Campo Grande.

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