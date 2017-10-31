Homem encontrado morto em matagal estava a passeio na casa da filha

Homicídio
Caso ocorreu no último domingo (29), mas só foi registrado nesta terça-feira (31)
Álvaro Silvino de Souza, de 56 anos, encontrado morto com ferimento no pescoço, no último domingo (29), era morador de Campo Grande e estava a passeio na casa da filha, no Bairro Cristo Rei, em Anastácio. O caso só foi registrado nesta terça-feira (31).
Conforme o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado em um matagal no final da Rua Projetada H. A PM foi acionada e constatou que a vítima apresentava um sinal de perfuração na altura do pescoço e respirava com dificuldade.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os socorristas constataram que a vítima já estava morta. A Perícia da Polícia Civil e equipe do SIG foram acionados para registrar o caso.
O boletim de ocorrência só foi registrado nesta terça-feira (31), pois delegacia estava sem acesso à internet. O caso é investigado como homicídio simples e ainda não há informações sobre a motivação do crime. A vítima foi sepultada em Campo Grande.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS