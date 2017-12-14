Suspeito da morte de ex-presidente da OAB é preso no Bairro Alto

Informações dão conta de que o homem, que possui ligação direta com a vítima, estaria com um galão de gasolina na carroceria de uma Toyota Hilux de cor branca e, no momento em que viu a viatura da Polícia Civil se aproximar, correu para dentro de uma loja, no endereço citado acima, o que aumentou as suspeitas de um possível envolvimento com o caso.

A Polícia Civil de Anastácio prendeu, por volta de 12h30 desta quinta-feira (14), no Bairro Alto, em Aquidauana, o primeiro suspeito no caso da morte do ex-presidente da OAB, Severino Alves de Moura.

Neste momento, o suspeito está sendo ouvido, juntamente com seu advogado, por oficiais da Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, para maiores esclarecimentos sobre o fato.

Tragédia

Conforme noticiou o jornal O Pantaneiro, o corpo do advogado e ex-presidente da OAB (Ordem de Advogados do Brasil) de Aquidauana, Severino Alves de Moura foi encontrado carbonizado na madrugada desta quinta-feira (14), na BR-419, a 14 km do trevo de Anastácio. Moura estava em uma caminhonete com placas de Anastácio que ficou totalmente destruída.

O fogo começou por volta das 22h20 desta quarta-feira (13) e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Aquidauana. Quando os militares chegaram ao local, a caminhonete ainda era consumida pelas chamas. O veículo ficou totalmente destruído.

O corpo de Severino foi levado ao Imol (Instituto Médico Odontológico), onde foi reconhecido por familiares. Segundo a família Severino retornava ou se dirigia à sua fazenda nas proximidades, onde costumava pernoitar, devido ao aumento de furto de gado.

Em princípio, o caso é tratado como acidente, porém a caminhonete não foi batida. Severino trabalhava na área trabalhista e a Polícia Civil investiga o que pode ter causado o fato.

O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Civil de Aquidauana.