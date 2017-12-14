Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 10:40

Buscar

Últimas notícias
X

LUTO

‘Muito alegre’: amigos lembram com carinho de ex-presidente da OAB morto carbonizado

Corpo estava dentro de uma caminhonete Hilux que ficou totalmente destruída pelo fogo

Daniele Valentin

Publicado em 14/12/2017 às 10:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Amigos e vizinhos do advogado trabalhista Severino Alves de Moura ainda não acreditam no que aconteceu, mas lembram com carinho de sua alegria e brincadeiras. O ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) seccional Aquidauana foi encontrado carbonizado por volta das 22h30 desta quarta-feira (13) às margens da BR-419, a 14 km de Anastácio.

O avaliador de compras Bertolino José Gomes, de 73 anos, era amigo e vizinho de escritório do advogado Severino. Os amigos se encontraram pela última vez na manhã de ontem. A conversa, como sempre, foi regada a risadas e brincadeiras.

Leia Também

• Corpo de ex-presidente da OAB de Aquidauana é encontrado carbonizado na BR-419

“Ele era uma pessoa ótima, nota dez, a gente se falava quase todos os dias. Eu sempre o via alegre, conversando, brincando. A gente conversou ontem de manhã e eu ainda brinquei: ‘E aí, dr. Severino, cadê aquela novilha que você está engordando para o natal’. Rimos e depois da conversa ele respondeu: deixa eu ir porque o dono do boi tem que pegar no chifre’. Não dá para acreditar”, disse o vizinho de escritório.

O presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche já está a caminho de Aquidauana.

O caso

O corpo do advogado e ex-presidente da OAB (Ordem de Advogados do Brasil) de Aquidauana, Severino Alves de Moura foi encontrado carbonizado na madrugada desta quinta-feira (14), na BR-419, a 14 km do trevo de Anastácio. Moura estava em uma caminhonete com placas de Anastácio que ficou totalmente destruída.

O fogo começou por volta das 22h20 desta quarta-feira (13) e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Aquidauana. Quando os militares chegaram ao local, a caminhonete ainda era consumida pelas chamas. O veículo ficou totalmente destruído.

O corpo de Severino foi levado ao Imol (Instituto Médico Odontológico), onde foi reconhecido por familiares. Segundo a família Severino retornava ou se dirigia à sua fazenda nas proximidades, onde costumava pernoitar, devido ao aumento de furto de gado.

Em princípio, o caso é tratado como acidente, porém a caminhonete não foi batida. Severino trabalhava na área trabalhista e a Polícia Civil investiga o que pode ter causado o fato.

O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Civil de Aquidauana.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo