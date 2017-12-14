‘Muito alegre’: amigos lembram com carinho de ex-presidente da OAB morto carbonizado

O avaliador de compras Bertolino José Gomes, de 73 anos, era amigo e vizinho de escritório do advogado Severino. Os amigos se encontraram pela última vez na manhã de ontem. A conversa, como sempre, foi regada a risadas e brincadeiras.

Amigos e vizinhos do advogado trabalhista Severino Alves de Moura ainda não acreditam no que aconteceu, mas lembram com carinho de sua alegria e brincadeiras. O ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) seccional Aquidauana foi encontrado carbonizado por volta das 22h30 desta quarta-feira (13) às margens da BR-419, a 14 km de Anastácio.

“Ele era uma pessoa ótima, nota dez, a gente se falava quase todos os dias. Eu sempre o via alegre, conversando, brincando. A gente conversou ontem de manhã e eu ainda brinquei: ‘E aí, dr. Severino, cadê aquela novilha que você está engordando para o natal’. Rimos e depois da conversa ele respondeu: deixa eu ir porque o dono do boi tem que pegar no chifre’. Não dá para acreditar”, disse o vizinho de escritório.

O presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche já está a caminho de Aquidauana.

O caso

O corpo do advogado e ex-presidente da OAB (Ordem de Advogados do Brasil) de Aquidauana, Severino Alves de Moura foi encontrado carbonizado na madrugada desta quinta-feira (14), na BR-419, a 14 km do trevo de Anastácio. Moura estava em uma caminhonete com placas de Anastácio que ficou totalmente destruída.

O fogo começou por volta das 22h20 desta quarta-feira (13) e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Aquidauana. Quando os militares chegaram ao local, a caminhonete ainda era consumida pelas chamas. O veículo ficou totalmente destruído.

O corpo de Severino foi levado ao Imol (Instituto Médico Odontológico), onde foi reconhecido por familiares. Segundo a família Severino retornava ou se dirigia à sua fazenda nas proximidades, onde costumava pernoitar, devido ao aumento de furto de gado.

Em princípio, o caso é tratado como acidente, porém a caminhonete não foi batida. Severino trabalhava na área trabalhista e a Polícia Civil investiga o que pode ter causado o fato.

O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Civil de Aquidauana.