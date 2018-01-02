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Mulher tem comércio furtado no Shopping Arandu

Proprietária da loja ficou sabendo do ocorrido na manhã desta terça-feira (02)

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/01/2018 às 09:45

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Uma mulher de 46 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para denunciar um crime de furto qualificado na manhã desta terça-feira (02).

De acordo com o boletim de ocorrência, ela, que é proprietária de uma loja do Shopping Arandu, chegou ao local por volta de 07h30 e percebeu que o vidro da porta da frente do comércio estava quebrado. Após vistoria, notou também que várias peças de roupas que estavam na vitrine foram furtadas.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" conversou com a vítima, que explicou que esta é a segunda vez que o comércio foi alvo de criminosos. Em março de 2017, cerca de 115 peças de roupas foram furtadas do local e, posteriormente, recuperadas por equipes policiais.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do município.

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