Agricultores familiares de Anastácio receberão kits feira do Governo Federal

A Cooperativa dos Produtores Rurais da Região do Pulador de Anastácio (COPRAN), que associa grupos de agricultores familiares, foi uma das classificadas para o recebimento da doação de kits feira pelo Governo Federal.

Os empreendimentos selecionados receberão no mínimo dez kits contendo, cada um: uma barraca de feira desmontável; dois bonés; dois aventais e quatro caixas plásticas.

O processo seletivo foi promovido pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), antigo MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário. O resultado pode ser consultado neste link.

Além da proposta enviada por cada grupo de pequenos produtores rurais, o processo seletivo levou em consideração algumas documentações enviadas como a apresentação da DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf, jurídica ativa. Os empreendimentos que a sede não se encontra nos municípios listados no edital, também foram eliminados do certame.

As outras entidades contempladas no Estado foram: Cooperativa dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar de Corumbá e Ladário; Associação dos Produtores Rurais dos Assentamentos de Corumbá; Associação dos Trabalhadores Rurais dos Assentamentos Tamarineiro II e Paiolzinho, também da Cidade Branca; Associação Renovada de Produtores Familiares Vista Alegre – Sidrolândia, e Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Vinte de Março, município de Três Lagoas.

*Com informações da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer)