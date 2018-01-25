Homem cobra serviços prestados e acaba agredido por companheiro de trabalho

Lesão Corporal Dolosa
Após cobrar R$ 150,00, vítima foi agredida e precisou levar pontos na cabeça
Um homem de 58 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio após ser vítima de agressões no bairro Altos da Cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, na última quarta-feira (24), por volta de 18h30, ele teria ido até a residência de um colega de trabalho, conhecido como "Vermelhinho", para cobrar a quantia de R$ 150,00, referente a três dias de trabalho como servente de pedreiro, pois o mesmo pretendia viajar a trabalho.
O autor disse que não pagaria e, supostamente, passou a agredí-lo com um pedaço de balaústre e chute, lhe causando lesões na cabeça, ambos os joelhos, cotovelo direito e mão esquerda.
Após as agressões, a vítima foi até o PS de Aquidauana para ser medicado, sendo necessária uma sutura de três pontos na cabeça.
Aos policiais, ele ainda informou que só fez o registro para se resguardar e que não desejava representar criminalmente contra o autor, nem passar pelo Exame de Corpo de Delito, uma vez que irá trabalhar em uma fazenda.
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