Casal pede água em residência no centro e furta celular de moradora

Anastácio
A moradora foi até a cozinha pegar água e o casal aproveitou para furtar o aparelho
Uma mulher de 29 anos teve o celular furtado na terça-feira (13), enquanto servia água para um casal em sua residência no centro de Anastácio.
De acordo com o registro policial, os autores bateram palmas e pediram água para a moradora, prontamente, a vítima foi até a cozinha pegar a água, enquanto eles aguardavam no portão, neste momento, a vítima contou que o celular estava no sofá da sala e o portão ficou aberto. Quando o casal foi embora, a vítima deu falta do seu aparelho.
O suspeito aparentava ter uns 30 anos, usava uma calça jeans, camisa preta e boné azul e a suspeita tinha estatura baixa, magra, parda, usava blusa vermelha, sandália rasteirinha e aparentava ter 25 anos.
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Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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