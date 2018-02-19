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Renda

Fábrica de macarrão caseiro da Amina transforma vida de mulheres em Anastácio

Valor arrecadado com as vendas incrementa a renda das mulheres, garantindo dignidade e independência a elas

Renan Nucci

Publicado em 19/02/2018 às 16:35

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A Associação das Mulheres Independentes na Ativa do Município de Anastácio (Amina) retomou às atividades neste mês, com fábrica de macarrão artesanal que transforma a vida de mulheres em situação de vulnerabilidade. A Organização Não Governamental (ONG) produz massas variadas para venda na região e já se programa para distribuir em grande escala no comércio.

Segundo Nilma Infran, coordenadora do projeto, por enquanto são seis mulheres atuando na fábrica. "A intenção é colocar mais", disse. A receita foi repassada por uma amiga de família italiana, para aplicação em macarrão, pães, lasanha e raviolli. "Foram duas receitas, a gente tentou uma, mas encontramos outra que era melhor, tanto em qualidade, quanto em capacidade de produzir", disse.

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Nilma explica que o valor arrecadado com as vendas incrementa a renda das mulheres, garantindo dignidade e independência a elas. Um dos focos são vítimas de violência doméstica. As massas têm recebido grande aceitação da comunidade. "A gente vende cada pacote por R$ 3,50, ou R$ 4, dependendo do tipo. Estamos vendendo no bairro e vamos tirar selo e CNPJ, para distribuir para o comércio", disse.

Amina


A Amina foi criada em 2004 com intuito de promover o desenvolvimento humano, social, econômico e cultural de mulheres e famílias em situação de exclusão, risco e vulnerabilidade social (principalmente mulheres que passaram por violência doméstica), residentes nos bairros e vilas da região urbana do município de Anastácio. O projeto ganhou projeção nacional e tem firmado parceria com grandes empresas e instituições.

No ano passado, foram 430 pessoas atendidas, entre crianças e mulheres. Segundo Nilma, neste ano estão abertas 150 vagas, dentre as quais 30 de violão e 120 de caratê, para crianças em situação de vulnerabilidade social, por meio do projeto Criança Esperança. As aulas acontecem de manhã e à tarde, na sede da entidade situada à Rua Acogo, 406, centro da cidade. 

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