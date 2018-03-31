Homem é atacado por cachorro na Av. Manoel Murtinho

Um homem de 41 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para comunicar que foi atacado por um cachorro enquanto transitava na Av. Manoel Murtinho, no Centro do município.

Conforme boletim de ocorrência, ele caminhava pelo local por volta de 20h40, enquanto ia para a casa de um vizinho. Entre a sua residência e o seu destino, ele teria sido atacado pelo animal e acabou com ferimentos na perna.

O proprietário do cachorro, que reside em um hotel da região, não tomou nenhuma providência, e somente informou à vítima que o animal era vacinado.

Indignado com a situação, o homem compareceu à DP para registro da ocorrência e solicitação de tomada das providências cabíveis.