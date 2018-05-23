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Baixa de preços anunciada pela Petrobras trará pouco impacto na região

Em maio, os combustíveis tiveram aumento durante 23 dias

Renan Nucci

Publicado em 23/05/2018 às 16:53

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A Petrobras anunciou ontem baixa nos preços dos combustíveis nas refinarias em todo o país. Segundo a medida, a gasolina cairá 2,08% e o diesel, 1,54%, o que deve refletir pouco no bolso do consumidor. Além disso, o Governo Federal se reuniu para debater redução do tributo de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide-combustíveis). Porém, segundo proprietário de postos na região de Anastácio e Aquidauana, os preços devem baixar pouco.

Nelson da Silva, de 53 anos, dono do Auto Posto Anastácio e de outros dois, ressalve que o governo ainda discute todas as reduções no valor do combustível e que, especificamente no caso do Cide, depende de acordo entre a Câmara dos deputados e o Senado Federal. "A redução é de apenas R$ 10 centavos e, se não houver acordo, a redução pode chegar só daqui há três meses. Do outro lado,  o preço do combustível subiu 54,44% nos últimos 12 meses", disse.

Segundo o empresário, o aumento é consequência do aumento do dólar e do valor do barril de petróleo. "Durante o mês de maio tivemos aumento consecutivo por 23 dias. Todos os dias teve aumento", reforçou.  A queda no preço da gasolina anunciada pela Petrobras veio depois de alta acumulada de 16,07%. Com a queda de 2,08% que entra em vigor amanhã, o preço da gasolina nas refinarias cairá para R$ 2,0433. No caso do diesel, com a queda de 1,54%, após sete aumentos consecutivos, o produto passará a custar nas refinarias R$ 2,3351. O diesel acumula desde o dia 1º de maio alta de 12,3%.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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