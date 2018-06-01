Mulher solicita medida protetiva contra marido após briga na cunhada

Mais um caso de violência doméstica foi parar na Delegacia de Polícia de Anastácio nesta quinta-feira (31). Por volta das 19h30, uma mulher de 34 anos chamou a PM após discussão e troca de empurrões na casa de sua cunhada, localizada na Rua Projetada, Bairro Cristo Rei, em Anastácio.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a briga começou na casa do casal e depois se estendeu na residência da irmã do agressor, de 29 anos. O homem ainda ameaçou a vítima, dizendo que iria mata-la se acionasse a Polícia.

Conforme o relato da vítima, essa não foi a primeira vez que teria sido agredida pelo marido. O casal não tem filhos. A mulher contou ainda que está com o rapaz há aproximadamente um ano, e solicitou medida protetiva contra o marido. O caso segue para as medidas cabíveis