Mulher solicita medida protetiva contra marido após briga na cunhada

Anastácio
A vítima contou que o homem ameaçou de matá-la se chamasse a Polícia
Mais um caso de violência doméstica foi parar na Delegacia de Polícia de Anastácio nesta quinta-feira (31). Por volta das 19h30, uma mulher de 34 anos chamou a PM após discussão e troca de empurrões na casa de sua cunhada, localizada na Rua Projetada, Bairro Cristo Rei, em Anastácio.
Segundo o Boletim de Ocorrência, a briga começou na casa do casal e depois se estendeu na residência da irmã do agressor, de 29 anos. O homem ainda ameaçou a vítima, dizendo que iria mata-la se acionasse a Polícia.
Conforme o relato da vítima, essa não foi a primeira vez que teria sido agredida pelo marido. O casal não tem filhos. A mulher contou ainda que está com o rapaz há aproximadamente um ano, e solicitou medida protetiva contra o marido. O caso segue para as medidas cabíveis
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