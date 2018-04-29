Denúncia de violência doméstica no Serraria acaba em delegacia

Policial
Caso ocorreu na noite do último sábado (28)
A Delegacia de Polícia de Aquidauana recebeu, na noite do último sábado (28), uma jovem de 24 anos que acusou seu companheiro, de 39 anos, de violência doméstica.
De acordo com o boletim de ocorrência, a própria vítima acionou a Polícia Militar da Rua Francisco Dias Feitosa, no Bairro Serraria, para relatar o caso. Ela informou que o local onde o crime aconteceu é residência do acusado, onde eles estavam juntos antes do início de uma discussão. Em determinado momento, o homem teria atingido-a fisicamente com tapas e socos.
Após o prévio atendimento da PM, a mesma foi encaminhada à 1ª DP do município, sem lesões aparentes, para as providências cabíveis ao caso.
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