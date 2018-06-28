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Velório de jovem vítima de acidente ocorre na Pax Vida, em frente ao hospital de Anastácio

Carlos Eduardo Araújo Secco, de 19 anos, veio a falecer na madrugada desta quinta-feira, após colidir sua motocicleta em uma árvore

Renan Nucci

Publicado em 28/06/2018 às 17:05

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Acontece na Pax Vida, em frente ao Hospital de Anastácio, o velório de Carlos Eduardo Araújo Secco, de 19 anos, que faleceu na madrugada desta quinta-feira (28), após colidir sua motocicleta em uma árvore da Rua Bichara Salamene, esquina com a Rua Antônio Campelo. Ele será enterrado no cemitério municipal de Anastácio, mas a família ainda não definiu o horário do enterro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao endereço e atender a um acidente de trânsito. No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava prestando atendimento ao jovem, que bateu uma Yamaha/Factor em uma árvore e, durante o choque, perdeu seu capacete.

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Durante o levantamento de informações a respeito do acidente, chegou a informação de que a vítima veio à óbito no trajeto ao PS Municipal de Aquidauana. Conforme relatos dos oficiais que atenderam a ocorrência, os sinais vitais do jovem estavam fracos e, por isso, ele foi encaminhado às pressas para a unidade de saúde, contudo, durante o caminho, não teria resistido.

Um investigador da Polícia Civil, que estava de plantão, acionou o perito criminal e foi informado pelo mesmo que, pelo fato da vítima ter recebido atendimento de socorro por equipes de Bombeiro Militar, que procederam a remoção do jovem em direção ao PS local, foge ao protocolo de atendimento pericial para este tipo de local. Diante dos fatos, a Delegacia de Polícia Civil registrou o boletim, para a tomada de providências cabíveis ao caso.

Colaborou Luiz Guido Jr.

 

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