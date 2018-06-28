Velório de jovem vítima de acidente ocorre na Pax Vida, em frente ao hospital de Anastácio

Acontece na Pax Vida, em frente ao Hospital de Anastácio, o velório de Carlos Eduardo Araújo Secco, de 19 anos, que faleceu na madrugada desta quinta-feira (28), após colidir sua motocicleta em uma árvore da Rua Bichara Salamene, esquina com a Rua Antônio Campelo. Ele será enterrado no cemitério municipal de Anastácio, mas a família ainda não definiu o horário do enterro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao endereço e atender a um acidente de trânsito. No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava prestando atendimento ao jovem, que bateu uma Yamaha/Factor em uma árvore e, durante o choque, perdeu seu capacete.