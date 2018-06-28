Jovem sofre acidente fatal ao bater motocicleta em árvore da Bichara Salamene

Trânsito
Fato ocorreu por volta de 02h40 desta quinta-feira (28)
O jovem Carlos Eduardo Araújo Secco, de 19 anos, veio a falecer na madrugada desta quinta-feira (28), após colidir sua motocicleta em uma árvore da Rua Bichara Salamene, esquina com a Rua Antônio Campelo.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao endereço e atender a um acidente de trânsito. No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava prestando atendimento ao jovem, que bateu uma Yamaha/Factor em uma árvore e, durante o choque, perdeu seu capacete.
Durante o levantamento de informações a respeito do acidente, chegou a informação de que a vítima veio à óbito no trajeto ao PS Municipal de Aquidauana. Conforme relatos dos oficiais que atenderam a ocorrência, os sinais vitais do jovem estavam fracos e, por isso, ele foi encaminhado às pressas para a unidade de saúde, contudo, durante o caminho, não teria resistido.
Um investigador da Polícia Civil, que estava de plantão, acionou o perito criminal e foi informado pelo mesmo que, pelo fato da vítima ter recebido atendimento de socorro por equipes de Bombeiro Militar, que procederam a remoção do jovem em direção ao PS local, foge ao protocolo de atendimento pericial para este tipo de local.
Diante dos fatos, a Delegacia de Polícia Civil registrou o boletim, para a tomada de providências cabíveis ao caso.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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