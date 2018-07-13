Mulher perturba vizinhança com som alto e não deixa bebê de 1 ano dormir

Anastácio
De acordo com a mãe da criança, ela já desistiu de pedir para baixar o volume do som
Caso de perturbação de sossego foi registrado na Delegacia de Polícia em Anastácio nesta quinta-feira (12). Uma mulher de 28 anos, moradora da Cohab procurou as autoridades para registrar queixa contra sua vizinha, uma mulher de 51 anos, por conta do som alto.
De acordo com o relato da vítima, ela tem um bebê de 1 ano e 5 meses, e vem sofrendo sucessivamente com o volume do som proveniente da casa ao lado. Diante disso, o bebê da vítima não conseguia dormir.
Ainda consta no boletim de ocorrência que a mulher já pediu várias vezes para que a vizinha baixasse o volume do som e que, por um tempo, o pedido foi atendido, mas que mais uma vez, a autora voltou a perturbar a vizinhança.
A vítima relatou que não vai mais conversar com a vizinha e registrou o caso na Polícia, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.
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