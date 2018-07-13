Mulher perturba vizinhança com som alto e não deixa bebê de 1 ano dormir

Caso de perturbação de sossego foi registrado na Delegacia de Polícia em Anastácio nesta quinta-feira (12). Uma mulher de 28 anos, moradora da Cohab procurou as autoridades para registrar queixa contra sua vizinha, uma mulher de 51 anos, por conta do som alto.

De acordo com o relato da vítima, ela tem um bebê de 1 ano e 5 meses, e vem sofrendo sucessivamente com o volume do som proveniente da casa ao lado. Diante disso, o bebê da vítima não conseguia dormir.