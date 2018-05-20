Irônico, dono de som alto é preso por perturbação de sossego em Anastácio

Sem tranquilidade
O rapaz de 27 anos se recusou a baixar volume do som e a Polícia teve de ser acionada
A madrugada deste sábado foi movimentada para os moradores da Vila Tapuiú, atrás da Escola Drumm, em Anastácio. De acordo com informações da Polícia Civil da cidade, um rapaz de 27 oferecia uma festa em sua casa, na Rua Projetada, quando uma das vizinhas, uma senhora de 50 anos, foi até a sua casa para pedir que diminuísse a altura do som, por volta das 00h50.
O rapaz estaria com equipamento de som em altíssimo volume desde o fim da tarde. A vizinha teve de acionar a Polícia via telefone. Segundo o Boletim de Ocorrência, ao chegarem no local, os policiais constataram a veracidade dos fatos encontrando uma aparelhagem de som (aparelho de som marca Panasonic e uma caixa de som contendo dois auto-falantes da marca Pionner de 12" polegadas, quatro cornetas e dois twiteers) em altíssimo volume.
A moradora vizinha saiu de sua casa, que fica em frete à do rapaz, e relatou aos policiais que teria pedido por duas vezes a seu vizinho para que diminuísse o volume do som, porém se recusou, ignorou a mulher com sorrisos irônicos dizendo que não iria desligar e abaixar o som.
A vizinha disse que desde o fim da tarde o volume do som alto já seguia, e não teve nenhuma opção a não ser ligar para os policiais militares e dizer que gostaria de representar criminalmente contra o vizinho. Conforme o relato, a casa do autor estava com aglomeração de pessoas que sumiram antes da chegada dos policiais militares.
A mulher afirmou querer representar criminalmente contra o vizinho. Os policiais prenderam o rapaz e o encaminharam a DP juntamente com o equipamento de som apreendido.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS