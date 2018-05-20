Irônico, dono de som alto é preso por perturbação de sossego em Anastácio

A madrugada deste sábado foi movimentada para os moradores da Vila Tapuiú, atrás da Escola Drumm, em Anastácio. De acordo com informações da Polícia Civil da cidade, um rapaz de 27 oferecia uma festa em sua casa, na Rua Projetada, quando uma das vizinhas, uma senhora de 50 anos, foi até a sua casa para pedir que diminuísse a altura do som, por volta das 00h50.

O rapaz estaria com equipamento de som em altíssimo volume desde o fim da tarde. A vizinha teve de acionar a Polícia via telefone. Segundo o Boletim de Ocorrência, ao chegarem no local, os policiais constataram a veracidade dos fatos encontrando uma aparelhagem de som (aparelho de som marca Panasonic e uma caixa de som contendo dois auto-falantes da marca Pionner de 12" polegadas, quatro cornetas e dois twiteers) em altíssimo volume.