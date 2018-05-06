Violência, bebedeira e som alto tiram o sossego de moradores em Aquidauana

O primeiro caso aconteceu ainda no final da tarde, por volta das 17 horas, na Rua José dos Santos, Bairro Nova Aquidauana. De acordo com a Polícia, uma senhora de 61 anos teve que chamar a PM para conter seu próprio filho, um rapaz de 23 anos, na residência da família.

O fim de semana indicou, mais uma vez, excessos quanto ao consumo de bebidas alcoólicas e som alto em Aquidauana. Três ocorrências por perturbação da tranquilidade foram registradas desde o início da noite de ontem (5) até a madrugada de hoje (6) localidades distintas da cidade.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a mãe informou aos policiais que o filho estava com aparelho de som ligado no volume máximo e ingerindo bebidas alcoólicas, incomodando a sua paz e a de seus vizinhos. Violento, o filho se recusou a atender o pedido da mãe, que insistiu várias vezes para que baixasse o volume do som. Obrigada a pedir socorro, os Policiais Militares atenderam ao chamado que conduziu mãe e filho ao DP da cidade para esclarecimentos e as devidas providências.

Já a segunda ocorrência aconteceu na Rua Sete de Setembro, Centro de Aquidauana. Conforme a Polícia, dois homens, um de 36 anos e outro de 19 anos, estavam com dois veículos parados em frente à conveniência Primer, por volta das 22h55, quando foram surpreendidos pelos policiais por conta do som com volume muito alto. O morador que prestou queixa informou que pretende entrar com processo judicial contra os autores, que foram levados à Delegacia, juntamente com os automóveis.

Outro caso que tirou o sossego dos moradores foi de som alto em um carro na Rua Doutor Sabino, no Bairro Alto. Uma guarnição da PM foi acionada por moradores às 4h30 da madrugada e constatou a veracidade da denúncia. Um homem de 45 anos estava com seu carro com som ligado em alto volume. O dono do veículo foi conduzido à DP para as medidas cabíveis.