Por bagunça e som alto de veículo, mulher aciona a PM no Guanandy

Uma mulher de 47 anos acionou a Polícia Militar, no bairro Guanandy, por uma ocorrência de perturbação do sossego durante esta madrugada de sábado (03).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou aos policiais que um grupo de jovens fazia uma confraternização em frente de sua casa, mas o som estaria muito alto. Ela teria pedido que o autor diminuísse o volume do carro, que estava muito acima do permitido para o horário, mas o jovem, de 19 anos, ignorou a solicitação.

Sendo assim, a vítima ligou para a PM e, mediante os relatos, a guarnição foi até o local e conduziu o autor, junto do veículo, para a Delegacia de Polícia de Aquidauana, para os devidos procedimentos.