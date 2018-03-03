Por bagunça e som alto de veículo, mulher aciona a PM no Guanandy

Perturbação do Sossego
Caso aconteceu na madrugada deste sábado (03)
Uma mulher de 47 anos acionou a Polícia Militar, no bairro Guanandy, por uma ocorrência de perturbação do sossego durante esta madrugada de sábado (03).
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou aos policiais que um grupo de jovens fazia uma confraternização em frente de sua casa, mas o som estaria muito alto. Ela teria pedido que o autor diminuísse o volume do carro, que estava muito acima do permitido para o horário, mas o jovem, de 19 anos, ignorou a solicitação.
Sendo assim, a vítima ligou para a PM e, mediante os relatos, a guarnição foi até o local e conduziu o autor, junto do veículo, para a Delegacia de Polícia de Aquidauana, para os devidos procedimentos.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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