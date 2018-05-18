Confusão causada por volume de som em veículo termina na delegacia

Uma confusão causada por som alto em veículo estacionado em frente a uma lanchonete no Bairro Alto, em Aquidauana, terminou na Delegacia de Polícia Civil, logo no início da madrugada desta sexta-feira (18).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um homem de 54 anos, morador da região, que estava incomodado com o volume do som de um veículo GM/Marajó, de propriedade de um homem de 28 anos, estacionado na R. Dr. Sabino do Patrocínio.

A vítima, inclusive, manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor, por perturbação do trabalho ou sossego alheios, já que o barulho estava incomodando todos os vizinhos.

Diante dos fatos, o autor e o referido veículo foram entregues à PC, que realizará os procedimentos cabíveis ao caso.