Confusão causada por volume de som em veículo termina na delegacia

Policial
Fatos ocorreram na madrugada desta sexta-feira (18), no Bairro Alto, em Aquidauana
Uma confusão causada por som alto em veículo estacionado em frente a uma lanchonete no Bairro Alto, em Aquidauana, terminou na Delegacia de Polícia Civil, logo no início da madrugada desta sexta-feira (18).
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um homem de 54 anos, morador da região, que estava incomodado com o volume do som de um veículo GM/Marajó, de propriedade de um homem de 28 anos, estacionado na R. Dr. Sabino do Patrocínio.
A vítima, inclusive, manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor, por perturbação do trabalho ou sossego alheios, já que o barulho estava incomodando todos os vizinhos.
Diante dos fatos, o autor e o referido veículo foram entregues à PC, que realizará os procedimentos cabíveis ao caso.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS