Mãe e filho se desentendem após a mulher tentar agredir amiga no Cristo Rei

Na tarde deste sábado (14) em Anastácio, mais um caso de violência doméstica foi registrado, dessa vez envolvendo mãe e filho, na Rua Projetada, Bairro Cristo Rei. Por volta das 15h50, uma senhora de 53 anos foi chamada pela Polícia para prestar esclarecimentos sobre suposta violência cometida pelo próprio filho, um rapaz de 26 anos,.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os dois estavam na casa de uma amiga, quando a mãe do rapaz se desentendeu com a mulhere tentou agredí-la. Como ficou exaltada, seu filho resolveu tirá-la do local e a puxou pelos braços, momento em que se debateu, caiu no chão e ralou os cotovelos.

Ainda segundo o registro, quando questionada pelos policiais, a mãe do rapaz afirmou que caiu sozinha e não foi empurrada pelo filho, pois temia que fosse preso.