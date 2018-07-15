Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:34

Buscar

Últimas notícias
X

Vias de fato

Mãe e filho se desentendem após a mulher tentar agredir amiga no Cristo Rei

Caso foi registrado como violência doméstica, mas a mãe não quis representar contra o filho

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/07/2018 às 08:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na tarde deste sábado (14) em Anastácio, mais um caso de violência doméstica foi registrado, dessa vez envolvendo mãe e filho, na Rua Projetada, Bairro Cristo Rei. Por volta das 15h50, uma senhora de 53 anos foi chamada pela Polícia para prestar esclarecimentos sobre suposta violência cometida pelo próprio filho, um rapaz de 26 anos,.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os dois estavam na casa de uma amiga, quando a mãe do rapaz se desentendeu com a mulhere tentou agredí-la. Como ficou exaltada, seu filho resolveu tirá-la do local e a puxou pelos braços, momento em que se debateu, caiu no chão e ralou os cotovelos.

Ainda segundo o registro, quando questionada pelos policiais, a mãe do rapaz afirmou que caiu sozinha e não foi empurrada pelo filho, pois temia que fosse preso.

Leia Também

• Violência contra a mulher é tema do Prêmio de Jornalismo do TJMS

• Lei cria medidas para combater violência obstétrica nos hospitais de Mato Grosso do Sul

• Seminário discute combate à violência contra a mulher nos municípios de fronteira

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Publicidade

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo