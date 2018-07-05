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Violência contra a mulher é tema do Prêmio de Jornalismo do TJMS

Para participar, o profissional ou acadêmico da área de Comunicação Social deverá inscrever no site do TJMS

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/07/2018 às 09:44

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O 1º Prêmio de Jornalismo do Tribunal de Justiça de MS, lançado durante o Simpósio Regional Violência de Gênero, o terá em sua primeira edição a ComunicAÇÃO pela Igualdade de Gênero. Serão distribuídos R$ 30 mil em prêmios nas categorias Telejornalismo, Jornalismo Impresso, Jornalismo Online, Radiojornalismo, Fotojornalismo e Universitário. 
 
Para participar, o profissional ou acadêmico da área de Comunicação Social deverá inscrever, no site do TJMS, trabalhos inéditos e publicados de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2018. O edital e o regulamento do concurso, assim como a ficha de inscrição, estão disponíveis no link https://www.tjms.jus.br/premiojornalistico/. A solenidade de premiação será em novembro, durante a 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa.
 
Os trabalhos devem contemplar os seguintes temas: O fenômeno da violência contra a mulher em MS; As contribuições do feminismo na sociedade contemporânea; A participação da mulher nos espaços de poder; A persistência da violência contra a mulher, causas e efeitos.
 
Entre os objetivos do certame estão a produção de conteúdo jornalístico que contribua para a prevenção, o combate e a eliminação de todas as formas de manifestação de violência contra as mulheres; proteção, valorização e promoção dos direitos das mulheres; além de promover reflexões para a desconstrução da cultura de violência contra as mulheres.
 
Serão aceitas somente inscrições de trabalhos inéditos, veiculados no período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2018, em meios de comunicação reconhecidos em Mato Grosso do Sul - vedada a participação de pessoas jurídicas públicas ou privadas.
 
Uma comissão será designada para dirimir dúvidas e outras questões do certame, podendo, inclusive, decidir pela não outorga do prêmio a uma ou mais categorias se concluir que os trabalhos concorrentes não cumprem os requisitos do concurso. Os trabalhos inscritos serão avaliados pela adequação ao tema proposto, linguagem, coerência editorial, originalidade, utilidade social e fontes consultadas. 
 
Os vencedores receberão prêmio em dinheiro e os valores serão assim distribuídos: R$ 3.500,00 para o primeiro colocado e R$ 2.000,00 para o segundo para as categorias Telejornalismo, Jornalismo impresso, Jornalismo Online, Radiojornalismo e Fotojornalismo. Os vencedores da categoria Universitário receberão R$ 1.500,00 e R$ 1.000,00, respectivamente.
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