Provas do processo seletivo de estágio do TJMS serão neste domingo na UCDB

Estágio
As provas serão realizadas nos blocos A e B da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realiza neste domingo, das 8 às 11 horas, na Universidade Católica Dom Bosco, as provas do processo seletivo de estágio na Secretaria do TJ e na comarca de Campo Grande. Estão inscritos no certame 2.194 estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação – Área Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia da Informação – Área Suporte.
As provas serão realizadas nos blocos A e B da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB – Blocos A e B, localizada na Avenida Tamandaré, nº 6000, Jardim Seminário, em Campo Grande. Os portões de acesso aos Blocos serão abertos às 7 horas e fechados às 8 horas, impreterivelmente. O candidato que se apresentar no portão de acesso após o horário estabelecido não poderá adentrar ao prédio para a prestação de prova, sob nenhuma hipótese.
Os candidatos deverão comparecer munidos de documento oficial de identificação, com foto, comprovante de pagamento de inscrição (para efeito de comprovação complementar do candidato regularmente inscrito), lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.
As provas serão compostas de 28 questões de conhecimento específico, 10 questões de Língua Portuguesa e 6 de Noções de Legislação e Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.
O gabarito será divulgado no site do Tribunal de Justiça, a partir de 48 horas após a data de realização das provas, e os recursos devem ser interpostos em até dois dias úteis após a divulgação do gabarito.
O processo seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva a ser administrado pela Secretaria de Gestão Pessoal do TJ e é importante ressaltar que o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o TJMS. O exercício de estágio será formalizado com intermediação de Agente de Integração, mediante a lavratura de Contrato com o Poder Judiciário de MS.
Os aprovados no processo seletivo serão classificados de acordo com a pontuação obtida na prova e as vagas para exercício de estágio serão preenchidas no interesse da Administração. Ficam reservadas a pessoas com deficiência 10% do total de vagas a serem preenchidas. Serão aceitas inscrições de estudantes regularmente matriculados em Instituições de Ensino Públicas ou Particulares estabelecidas na forma da legislação em vigor do 1º ao antepenúltimo semestre – observada as disposições contidas no edital.
O exercício do estágio terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O estagiário cumprirá cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receberá bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 764,06 e auxílio-transporte de R$ 162,80.
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