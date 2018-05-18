Provas do processo seletivo de estágio do TJMS serão neste domingo na UCDB

As provas serão realizadas nos blocos A e B da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB – Blocos A e B, localizada na Avenida Tamandaré, nº 6000, Jardim Seminário, em Campo Grande. Os portões de acesso aos Blocos serão abertos às 7 horas e fechados às 8 horas, impreterivelmente. O candidato que se apresentar no portão de acesso após o horário estabelecido não poderá adentrar ao prédio para a prestação de prova, sob nenhuma hipótese.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realiza neste domingo, das 8 às 11 horas, na Universidade Católica Dom Bosco, as provas do processo seletivo de estágio na Secretaria do TJ e na comarca de Campo Grande. Estão inscritos no certame 2.194 estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação – Área Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia da Informação – Área Suporte.

Os candidatos deverão comparecer munidos de documento oficial de identificação, com foto, comprovante de pagamento de inscrição (para efeito de comprovação complementar do candidato regularmente inscrito), lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

As provas serão compostas de 28 questões de conhecimento específico, 10 questões de Língua Portuguesa e 6 de Noções de Legislação e Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.

O gabarito será divulgado no site do Tribunal de Justiça, a partir de 48 horas após a data de realização das provas, e os recursos devem ser interpostos em até dois dias úteis após a divulgação do gabarito.

O processo seletivo destina-se à formação de cadastro de reserva a ser administrado pela Secretaria de Gestão Pessoal do TJ e é importante ressaltar que o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o TJMS. O exercício de estágio será formalizado com intermediação de Agente de Integração, mediante a lavratura de Contrato com o Poder Judiciário de MS.

Os aprovados no processo seletivo serão classificados de acordo com a pontuação obtida na prova e as vagas para exercício de estágio serão preenchidas no interesse da Administração. Ficam reservadas a pessoas com deficiência 10% do total de vagas a serem preenchidas. Serão aceitas inscrições de estudantes regularmente matriculados em Instituições de Ensino Públicas ou Particulares estabelecidas na forma da legislação em vigor do 1º ao antepenúltimo semestre – observada as disposições contidas no edital.

O exercício do estágio terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O estagiário cumprirá cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receberá bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 764,06 e auxílio-transporte de R$ 162,80.