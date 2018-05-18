Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:01

Buscar

Últimas notícias
X

Concurso

TJMS publica resultado definitivo do VIII Concurso de Servidores

Também está publicada a nomeação de 36 aprovados para ocuparem o cargo público efetivo de Analista Judiciário

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/05/2018 às 11:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi divulgado no Diário da Justiça desta sexta-feira (18), o Edital nº 15, do VIII Concurso Público de provas para a estrutura funcional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. A Banca Examinadora torna público o resultado definitivo do certame, o qual já está considerando as avaliações relativas à verificação da condição dos candidatos classificados que se autodeclararam pretos ou pardos e aos candidatos com deficiência, no ato da inscrição no concurso, bem como as decisões judiciais relativas a recursos impetrados por candidatos.

Também está publicada no DJ desta sexta-feira a nomeação de 36 aprovados no certame para ocuparem o cargo público efetivo de Analista Judiciário – área fim – serviço interno.

Leia Também

• Sicredi lança concurso fotográfico para associados e colaboradores

• Governador autoriza concurso para contratação de 1.500 professores e administrativos da Educação

• Diário Oficial traz autorização de concurso com 1,5 mil vagas para a Educação de MS

Saiba mais – As provas do VIII Concurso de Servidores do TJMS foram realizadas no dia 29 de outubro de 2017 nas universidades Uniderp e UCDB para os cargos de Analista Judiciário/área meio (Curso Superior Completo) e Técnico de Nível Superior, no período da manhã, e Analista Judiciário – área fim (Bacharel em Direito) no período da tarde.

O certame visa formar cadastro de reserva para futuro e eventual provimento na estrutura funcional do Judiciário de MS, no curso do prazo de validade do Concurso, à medida do interesse e conveniência da Administração. O cadastro de reserva será formado para os cargos de Analista Judiciário – Bacharel em Direito, Analista Judiciário – Curso Superior Completo, e Técnico de Nível Superior, nas seguintes especialidades: Engenheiro Civil, Contabilidade, Jornalista, Serviço Social, Analista de Governança, Biblioteconomia, Psicologia, Analista de Suporte de TI, Odontologia, Analista de Sistemas, Analista de Infraestrutura de Rede, Arquiteto, Analista de Banco de Dados, Engenheiro Eletricista, Analista de Segurança de TI, Web Designer, Estatística e Psiquiatria.

De acordo com levantamento da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR, 22.814 candidatos se inscreveram para os 20 cargos oferecidos no certame. Os cargos com o maior número de inscritos foram os de Analista Judiciário – Bacharel em Direito, com 10.679 inscrições, e Analista Judiciário – Curso Superior Completo, com 4.837.

Os candidatos aprovados formarão cadastro reserva, para efeitos de futura e eventual nomeação, considerando o quantitativo-limite de classificados, nos termos do que estabelece o Anexo I do Edital de Abertura.

O concurso tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação oficial da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

As vagas surgidas, no curso de validade do concurso, em decorrência do desligamento do titular do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário por motivo de aposentadoria, exoneração e óbito, demissão ou remoção, serão providas por servidor do quadro de pessoal do Poder Judiciário, por meio de remoção, na forma da Norma Estatutária; e por candidatos habilitados neste Concurso.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo