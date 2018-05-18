TJMS publica resultado definitivo do VIII Concurso de Servidores

Também está publicada no DJ desta sexta-feira a nomeação de 36 aprovados no certame para ocuparem o cargo público efetivo de Analista Judiciário – área fim – serviço interno.

Foi divulgado no Diário da Justiça desta sexta-feira (18), o Edital nº 15, do VIII Concurso Público de provas para a estrutura funcional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. A Banca Examinadora torna público o resultado definitivo do certame, o qual já está considerando as avaliações relativas à verificação da condição dos candidatos classificados que se autodeclararam pretos ou pardos e aos candidatos com deficiência, no ato da inscrição no concurso, bem como as decisões judiciais relativas a recursos impetrados por candidatos.

Saiba mais – As provas do VIII Concurso de Servidores do TJMS foram realizadas no dia 29 de outubro de 2017 nas universidades Uniderp e UCDB para os cargos de Analista Judiciário/área meio (Curso Superior Completo) e Técnico de Nível Superior, no período da manhã, e Analista Judiciário – área fim (Bacharel em Direito) no período da tarde.

O certame visa formar cadastro de reserva para futuro e eventual provimento na estrutura funcional do Judiciário de MS, no curso do prazo de validade do Concurso, à medida do interesse e conveniência da Administração. O cadastro de reserva será formado para os cargos de Analista Judiciário – Bacharel em Direito, Analista Judiciário – Curso Superior Completo, e Técnico de Nível Superior, nas seguintes especialidades: Engenheiro Civil, Contabilidade, Jornalista, Serviço Social, Analista de Governança, Biblioteconomia, Psicologia, Analista de Suporte de TI, Odontologia, Analista de Sistemas, Analista de Infraestrutura de Rede, Arquiteto, Analista de Banco de Dados, Engenheiro Eletricista, Analista de Segurança de TI, Web Designer, Estatística e Psiquiatria.

De acordo com levantamento da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR, 22.814 candidatos se inscreveram para os 20 cargos oferecidos no certame. Os cargos com o maior número de inscritos foram os de Analista Judiciário – Bacharel em Direito, com 10.679 inscrições, e Analista Judiciário – Curso Superior Completo, com 4.837.

Os candidatos aprovados formarão cadastro reserva, para efeitos de futura e eventual nomeação, considerando o quantitativo-limite de classificados, nos termos do que estabelece o Anexo I do Edital de Abertura.

O concurso tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação oficial da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

As vagas surgidas, no curso de validade do concurso, em decorrência do desligamento do titular do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário por motivo de aposentadoria, exoneração e óbito, demissão ou remoção, serão providas por servidor do quadro de pessoal do Poder Judiciário, por meio de remoção, na forma da Norma Estatutária; e por candidatos habilitados neste Concurso.