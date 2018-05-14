Diário Oficial traz autorização de concurso com 1,5 mil vagas para a Educação de MS

Concurso
O próximo passo será contratar a empresa responsável por organizar e fazer a prova
O governo autorizou hoje (14), a realização de dois concursos na área de educação, com mil vagas para professores e 500 para os administrativos da educação. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado
Caberá agora às Secretarias de Administração e Educação, em conjunto, estabelecer as normas e lançar em breve os concursos, com os devidos editais, que terá as datas, modalidades das provas, conteúdos para avaliação, assim como regras e requisitos legais.
O secretário estadual de Administração, Carlos Alberto Assis, adiantou que a realização do processo seletivo deve ocorrer ainda neste ano, com a intenção do governo estadual convocar os aprovados em 2018. O secretário explicou que o certame não vai trazer aumento de gastos para a folha salarial, porque estes concursados irão substituir os servidores comissionados da Educação.
Ele ponderou que o próximo passo será contratar a empresa responsável por organizar e fazer a prova, para depois ser publicado o edital com todo o cronograma. A expectativa é que os aprovados sejam chamados depois das eleições de outubro, para que estejam aptos ao trabalho já no próximo ano letivo.
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