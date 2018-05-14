Diário Oficial traz autorização de concurso com 1,5 mil vagas para a Educação de MS

O governo autorizou hoje (14), a realização de dois concursos na área de educação, com mil vagas para professores e 500 para os administrativos da educação. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado

Caberá agora às Secretarias de Administração e Educação, em conjunto, estabelecer as normas e lançar em breve os concursos, com os devidos editais, que terá as datas, modalidades das provas, conteúdos para avaliação, assim como regras e requisitos legais.