Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:18

Buscar

Últimas notícias
X

Oportunidade

Uems abre concurso com dez vagas para professores para unidade de Campo Grande

São ofertadas oito vagas para professores com formação em Medicina, além de Residência em qualquer área da Medicina

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/05/2018 às 08:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE), na sexta-feira (11), o edital de concurso público de Provas e Títulos para Professores para a Unidade de Campo Grande. No total, são dez vagas para as áreas de Medicina e Ciências da Saúde. As inscrições vão de 14 a 30 de maio.

De acordo com o edital, são ofertadas oito vagas para professores com formação em Medicina, além de Residência em qualquer área da Medicina, sendo duas vagas destinadas a candidatos negros.

Leia Também

• Uems e UFGD realizam III Seminário de Formação Docente

• Temporal derruba árvores e provoca congestionamento na rodovia entre Aquidauana e Uems

• Uems e UFGD realizam III Seminário de Formação Docente em maio

As outras duas vagas são ofertadas para professores com formação em cursos das áreas de Ciências da Saúde, com graduação em: Ciências Biológicas, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social ou Terapia Ocupacional, além de doutorado nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde ou Ciências Humanas.

Ainda segundo o edital, o regime de trabalho será de 20h ou de 40h semanais, conforme a necessidade da Instituição. A remuneração inicial corresponderá ao vencimento-base para o cargo de Professor de
Ensino Superior, que vai de R$ 2.144,93 a  R$ 8.698,87, dependendo da titulação e da carga horária do docente.

Inscrição

O prazo de inscrição vai começa nesta segunda-feira (14.5) até 30 de maio. A inscrição compreende a realização de três atos: preenchimento do formulário de inscrição; pagamento da taxa e envio do formulário impresso, preenchido e assinado, acompanhado dos documentos exigidos, exclusivamente pelos Correios, via Sedex.

Fases do concurso

O concurso constará das seguintes fases: inscrição; prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório. As provas serão realizadas em Campo Grande.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo