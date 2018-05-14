Uems abre concurso com dez vagas para professores para unidade de Campo Grande

De acordo com o edital, são ofertadas oito vagas para professores com formação em Medicina, além de Residência em qualquer área da Medicina, sendo duas vagas destinadas a candidatos negros.

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE), na sexta-feira (11), o edital de concurso público de Provas e Títulos para Professores para a Unidade de Campo Grande. No total, são dez vagas para as áreas de Medicina e Ciências da Saúde. As inscrições vão de 14 a 30 de maio.

As outras duas vagas são ofertadas para professores com formação em cursos das áreas de Ciências da Saúde, com graduação em: Ciências Biológicas, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social ou Terapia Ocupacional, além de doutorado nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde ou Ciências Humanas.

Ainda segundo o edital, o regime de trabalho será de 20h ou de 40h semanais, conforme a necessidade da Instituição. A remuneração inicial corresponderá ao vencimento-base para o cargo de Professor de

Ensino Superior, que vai de R$ 2.144,93 a R$ 8.698,87, dependendo da titulação e da carga horária do docente.

Inscrição

O prazo de inscrição vai começa nesta segunda-feira (14.5) até 30 de maio. A inscrição compreende a realização de três atos: preenchimento do formulário de inscrição; pagamento da taxa e envio do formulário impresso, preenchido e assinado, acompanhado dos documentos exigidos, exclusivamente pelos Correios, via Sedex.

Fases do concurso

O concurso constará das seguintes fases: inscrição; prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório. As provas serão realizadas em Campo Grande.