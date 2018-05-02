Uems e UFGD realizam III Seminário de Formação Docente

O evento contará com palestras, mesas-redondas, oficinas, apresentação de trabalhos e lançamento de livros, com ministração de professores da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade de Brasília (UnB), Universidade da Grande Dourados (UFGD) e Uems.

O Grupo de Estudos e Pesquisa Políticas Educacionais e Formação de Professores (GEPPEF), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), realizam, de 21 a 23 de maio, o III Seminário Formação Docente: Intersecção Entre Universidade e Escola, que discutirá os “Impactos da agenda conservadora sobre a Formação de Professores”.

O Seminário visa difundir a produção de conhecimento sobre a formação inicial e continuada de professores possibilitando espaços de intercâmbio de experiências e práticas desenvolvidas em âmbito regional.

“Além de propiciar espaço de reflexão e proposição entre docentes da Educação Básica e do Ensino Superior sobre a formação inicial e continuada de professores; discutir questões que permeiam a formação de professores nas diferentes licenciaturas; promover atividades de formação e integração entre os alunos das licenciaturas e alunos de Programas de Pós-Graduação nas áreas de Educação e Ensino acerca da temática do evento; e constituir-se num espaço de/para formação continuada para os professores da educação básica de Dourados e municípios da região”, destaca a organização.

As discussões têm como público alvo acadêmicos da graduação e pós-graduação das universidades de Mato Grosso do Sul, docentes da educação básica e pesquisadores das áreas de educação e ensino de instituições nacionais.

As atividades ocorrerão no Anfiteatro da Uems- Unidade Universitária de Dourados -, Bloco A, exceto as apresentações de trabalho (23.5, às 8h), que ocorrerão na Facale – UFGD (Faculdade de Comunicação, Artes e Letras).

Inscrições

Os valores das inscrições são para:

alunos de Graduação: R$20;

alunos de Pós-Graduação: R$30;

profissionais da Educação Básica: R$30;

profissionais da Educação Superior: R$ 50.