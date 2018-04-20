Temporal derruba árvores e provoca congestionamento na rodovia entre Aquidauana e Uems

Vendaval
Alunos, professores e moradores de distritos tiveram que esperar porque a passagem foi bloqueada
Temporal que se formou no final da tarde desta sexta-feira, em Aquidauana, derrubou cinco árvores na rodovia MS-450, de acesso à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems). Por este motivo, estudantes, professores e moradores de distritos próximos tiveram que enfrentar engarrafamento.
Até o fechamento desta reportagem, a fila de veículos estava longa porque, além dos alunos e professores do Cera, também havia fluxo intenso de moradores dos distritos de Camisão e Piraputanga, que usam a rodovia como rota para a cidade. O congestionamento já dura pelo menos uma hora.
Segundo o sargento Daniel, do Corpo de Bombeiros, a primeira árvore a ser removida fica na curva em frente ao secador. Ainda há mais quatro, motivo pelo qual funcionários da Uems ajudam no corte. Os bombeiros também estão atentos porque há cabos de alta tensão na pista.
Matéria atualizada às 17h57 para acréscimo de informação.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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