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Álcool e Direção

Integrante do 7º Batalhão de PM ministra palestra sobre 'Álcool e Direção' aos acadêmicos da UEMS de Aquidauana

Todos os anos a Universidade reúne os calouros para que assuntos de relevância social sejam debatidos

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 18/04/2018 às 10:44

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Na última semana, o 7º Batalhão de Polícia Militar, representado pelo 3º Sargento PM Geosmar Aparecido Gonçalves, participou de uma atividade promovida pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul / Polo de Aquidauana, direcionada aos ‘calouros’ dos Cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnica.

Todos os anos a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, reúne os calouros para que assuntos de relevância social sejam debatidos.

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O norte da palestra ministrada pelo Sargento Geosmar foi explicar, de uma maneira clara e simples, sobre os perigos que uma postura inadequada no trânsito pode ocasionar, principalmente, sobre as posturas daqueles que, infelizmente, ainda insistem em consumir bebidas alcoólicas e dirigir logo em seguida.

Na oportunidade, foram mostrados os números da violência no trânsito no Brasil e no mundo, a atuação da Polícia Militar no combate a esse crime e a aplicação penal do Código de Trânsito Brasileiro, contra essa terrível prática. Nos ultimos anos ocorreram problemas com alunos da Universidade Estadual, por esse motivo a conscientização a respeito dessa pratica se fez necessária.

Durante as ações, os participantes puderam sanar suas dúvidas mais frequentes e contar suas experiências. Ao final, todas foram sensibilizados a adotarem comportamentos que preservem as boas relações em sociedade e a vida.

O diretor da UEMS de Aquidauana (Prof. Dr. Elói Panachuki) se propuseram a agendar novas atividades futuras, relacionadas a outros temas.

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