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Ensino superior

Uems abre 260 vagas para portadores de diploma em 54 cursos

No câmpus de Aquidauana, há disponibilidade de 4 vagas para zootecnia

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/04/2018 às 14:07

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), publicou edital com 260 vagas, em 54 cursos de graduação, e os critérios para o ingresso de portador de diploma de curso superior para obtenção de novo diploma de graduação. No câmpus da Uems de Aquidauana, há 4 vagas para o curso de zootecnica, período integral.

Os pedidos deverão ser protocolados, pessoalmente ou por procuração simples, nas Secretarias Acadêmicas dos respectivos cursos, nos dias 16 e 17 de abril de 2018, com a seguinte documentação:

  • Requerimento para Ingresso como Portador de Diploma, devidamente preenchido, ANEXO II do edital;
  • Diploma de curso superior de graduação, devidamente registrado – uma cópia;
  • Histórico escolar do curso de graduação, contendo carga horária e notas das disciplinas cursadas com aprovação – uma cópia;
  • Tabela de conversão do sistema de avaliação de conceitos em notas, quando for o caso, se não constar do histórico escolar;
  • Programas das disciplinas cursadas com aprovação, devidamente visadas pela instituição de ensino superior – uma cópia.

De acordo com a instituição, é de inteira responsabilidade dos candidatos a consulta dos resultados, o cumprimento dos prazos estabelecidos no edital, bem como o acompanhamento de eventuais alterações por meio da página da Uems na internet, no endereço eletrônico

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