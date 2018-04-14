Uems abre 260 vagas para portadores de diploma em 54 cursos

Ensino superior
No câmpus de Aquidauana, há disponibilidade de 4 vagas para zootecnia
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), publicou edital com 260 vagas, em 54 cursos de graduação, e os critérios para o ingresso de portador de diploma de curso superior para obtenção de novo diploma de graduação. No câmpus da Uems de Aquidauana, há 4 vagas para o curso de zootecnica, período integral.
Os pedidos deverão ser protocolados, pessoalmente ou por procuração simples, nas Secretarias Acadêmicas dos respectivos cursos, nos dias 16 e 17 de abril de 2018, com a seguinte documentação:
De acordo com a instituição, é de inteira responsabilidade dos candidatos a consulta dos resultados, o cumprimento dos prazos estabelecidos no edital, bem como o acompanhamento de eventuais alterações por meio da página da Uems na internet, no endereço eletrônico.
Eleições 2026
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