Com os piores salários do país, servidores da UEMS de Aquidauana paralisam atividades

Nesta segunda-feira (2) a categoria realizou assembleia geral e decidiu suspender o atendimento nas 15 unidades da instituição. O Sindicato dos Técnicos Administrativos da UEMS (SINTAUEMS) emitiu nota nesta manhã em que esclarece as razões pelas quais decidiram paralisar as atividades trabalhistas, documento este encaminhado e protocolado na reitoria da UEMS.

Em busca de valorização, servidores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) paralisam suas atividades entre hoje (3) e amanhã (4). Segundo eles, os técnicos possuem o pior salário entre todas as universidades públicas do país, defasados há 3 anos e com perdas salariais que ultrapassam 20%, além da recusa da instituição em aceitar o Plano de Cargos e Carreiras (PCC) proposto pelo sindicato.

Reivindicações

Segundo a representante do sindicato da unidade de Aquidauana, Ioná Cristina Otácio Machado, os servidores têm travado uma luta pelas melhorias salariais. “O governo do Estado nos prometeu uma reformulação do Plano de Cargos e Carreiras dos técnicos da universidade. Infelizmente, na última semana, tivemos a notícia de que não pode reformular nosso PCC, pois as contas do estado ultrapassam o limite. Por isso, decidimos pela paralisação”.

Ainda conforme Ioná, a categoria tinha certeza da melhoria salarial, o que não aconteceu. “Confiamos na boa vontade do governo do Estado, que nos deu expectativas para acreditar na implantação do Plano de Cargos e Carreiras. A desvalorização da nossa categoria pode ser constatada diante do grande número de pedidos de exoneração e na redução dos concursos públicos. Não podemos tolerar essa situação”, reivindicou.

Durante a paralisação, segundo os servidores, haverá campanha de conscientização, com cartazes nos setores da universidade, que permanecerão fechados até amanhã.

*Matéria editada às 10h18 para acréscimo de informações.