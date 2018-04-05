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Educação

UEMS comemora defesa do primeiro Doutorado em Agronomia em Aquidauana

A pesquisa foi orientada pelo professor Alfredo Raúl Abot

Renan Nucci

Publicado em 05/04/2018 às 15:55

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Nesta quinta-feira (05), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) viveu um momento histórico, com a primeira defesa de Doutorado em Agronomia, da Unidade Universitária de Aquidauana.


A aluna Ana Paula Tavares da Silva defendeu a tese intitulada "Assembleia de Blattaria (Infraordem Isoptera) em ambiente de Cerrado Sul-Matogrossense", que fez um mapeamento do cupim na região do Pantanal. “Ainda não absorvi, mas é emocionante ver nosso crescimento profissional e pessoal, olhar para trás ver tudo que passei. Vale a pena! Agora vou focar em concurso, quero lecionar e pesquisar", comentou com entusiasmo a doutora Ana Paula.

A pesquisa foi orientada pelo professor Alfredo Raúl Abot, e a defesa ainda teve a participação das professoras Mércia Ikarugi Bomfim Celoto e Tatiane do Nascimento Lima (UFMS), a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Fabrícia Zimermann Vilela Torres e o coordenador do Programa de Doutorado em Agronomia da UEMS, Francisco Eduardo Torres. “Estamos muito felizes pois é um marco de desenvolvimento Científico da Universidade. É um momento histórico que deve ser guardado para sempre. Parabéns a Ana e ao seu orientador professor Alfredo", disse Francisco.

O Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PGAGRO), doutorado, foi implantado em 2015 com o objetivo de disseminar a pesquisa; aplicar e desenvolver novas tecnologias na área de Ciências Agrárias; contribuir com a capacitação de profissionais que possam atuar, em instituições públicas e privadas, em atividades de ensino, pesquisa, extensão e em processos de produção agropecuária no Cerrado e no Pantanal, especialmente nos estados de MS, MT e GO; integrar a pós-graduação no interior do sistema universitário, institucionalizando a atividade de pesquisa e aumentando a capacitação do corpo docente do ensino superior; acoplar o ensino à pesquisa, de maneira a estabelecer estreita relação entre estas duas áreas que são suportes para a sobrevivência das instituições de ensino superior; fortalecer o programa de iniciação científica, oferecendo aos alunos possibilidade de continuar o aprendizado com vistas à produção e concepção da Ciência. O programa é oferecido na UEMS de Aquidauana. 

Com informações de Priscila Barbiéri

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