Núcleo de Línguas da UEMS vai oferecer exame de proficiência

O Núcleo de Ensino de Línguas (NEL) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) vai oferecer Exames de Proficiência em Línguas Estrangeiras a partir deste mês. O exame poderá ser validado pelo candidato nos processos seletivos de todos os programas de Pós-Graduação da Universidade, em nível de mestrado e doutorado. O exame avaliará a competência leitora dos candidatos em Inglês, Francês ou Espanhol.

As inscrições podem ser feitas pelo site da UEMS até o dia 9 com a divulgação das inscrições deferidas no dia 12 de abril. As provas serão aplicadas nas Unidades de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Dourados, Paranaíba e Ponta Porã.

O exame de proficiência será aceito para os seguintes programas de Mestrado da UEMS:

Prof História, Agronomia, Zootecnia, de Aquidauana;

Letras (Acadêmico), Prof Letras, Prof Educ, de Campo Grande;

Agronomia, de Cassilândia;

Recursos Naturais, Prof Mat, Ensino em Saúde, Prof Letras, Educação Científica e Matemática, em Dourados;

Educação, em Paranaíba;

Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos, em Ponta Porã.

Para a professora e coordenadora do NEL, Aline Saddi Chaves, o exame de proficiência em Língua Estrangeira é um avanço para o Núcleo. “Temos uma alta demanda para a realização desse tipo de exame no Estado. A partir de junho, o NEL também oferecerá o exame de proficiência para a comunidade externa da UEMS”, conta.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 3901-1881.